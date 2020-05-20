Son dakika... Tekirdağ'da duvar inşaatında toprak kayması! 2 işçi toprağın altında

Olay, merkez Süleymanpaşa ilçesi Hürriyet Mahallesi Yahyalı Kent Sitesi'nde meydana geldi. Sitenin zemin duvarının yapımı sırasında toprak kaydı. 2 işçi kayan toprağın altında kaldı.
Diğer işçilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İşçileri kurtarma çalışmaları sürüyor.
Çocuğu için 8'inci kattaki balkona salıncak kurduDünyayı etkisi altına alan corona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle karantina uygulanan Porto Riko'da bir baba çocuğu için 8'inci kattaki balkona salıncak kurdu. Çocuğunu balkondaki salıncakta sallayan babanın görüntüsü sosyal medyada tepkilere neden oldu