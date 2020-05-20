Son dakika... Tekirdağ'da duvar inşaatında toprak kayması! 2 işçi toprağın altında

Olay, merkez Süleymanpaşa ilçesi Hürriyet Mahallesi Yahyalı Kent Sitesi'nde meydana geldi. Sitenin zemin duvarının yapımı sırasında toprak kaydı. 2 işçi kayan toprağın altında kaldı.

Diğer işçilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İşçileri kurtarma çalışmaları sürüyor.