MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Son dakika... Tekirdağ'da duvar inşaatında toprak kayması! 2 işçi toprağın altında
ABONE OL
20.05.2020 - 16:13 | | DHA

Son dakika... Tekirdağ'da duvar inşaatında toprak kayması! 2 işçi toprağın altında

Tekirdağ’da bir sitenin dış cephesinin kaplamasını yapan 2 işçi kayan toprağın altında kaldı. İşçileri kurtarmak için bölgeye ekipler sevk edildi.

Son dakika... Tekirdağ'da duvar inşaatında toprak kayması! 2 işçi toprağın altında

Olay, merkez Süleymanpaşa ilçesi Hürriyet Mahallesi Yahyalı Kent Sitesi'nde meydana geldi. Sitenin zemin duvarının yapımı sırasında toprak kaydı. 2 işçi kayan toprağın altında kaldı.

Diğer işçilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İşçileri kurtarma çalışmaları sürüyor.

 

 

Çocuğu için 8'inci kattaki balkona salıncak kurduDünyayı etkisi altına alan corona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle karantina uygulanan Porto Riko'da bir baba çocuğu için 8'inci kattaki balkona salıncak kurdu. Çocuğunu balkondaki salıncakta sallayan babanın görüntüsü sosyal medyada tepkilere neden oldu
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son dakika... Tekirdağ'da duvar inşaatında toprak kayması! 2 işçi toprağın altında

Son dakika... Tekirdağ'da duvar inşaatında toprak kayması! 2 işçi toprağın altında

Yüz binlerce çalışana ikramiye müjdesi! 1848 lira...

Yüz binlerce çalışana ikramiye müjdesi! 1848 lira...

Virüs kapma riski nerelerde yüksek olacak?

Virüs kapma riski nerelerde yüksek olacak?

Son dakika... İstanbul'da 4 saatlik sokağa çıkma izni ile çocuklar sahille akın etti

Son dakika... İstanbul'da 4 saatlik sokağa çıkma izni ile çocuklar sahille akın etti

Sıradaki Haber