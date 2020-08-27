MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Son dakika... Tekirdağ'da silahlı saldırı! 2 kişi yaralandı
ABONE OL
27.08.2020 - 14:17 | | AA

Son dakika... Tekirdağ'da silahlı saldırı! 2 kişi yaralandı

Gelen bir son dakika haberine göre, Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişi yaralandı.

Son dakika... Tekirdağ'da silahlı saldırı! 2 kişi yaralandı

Alınan bilgiye göre, F.D, Bağlık Mahallesi Küme Evler mevkisindeki kahvehanede oturan İ.A'ya tabancayla ateş etti.

Saldırıda İ.A. (26) ile seken kurşunun isabet ettiği S.K. (13) yaralandı.

Yaralılar, çevredekiler tarafından özel araçlarla Çerkezköy Devlet  Hastanesine kaldırıldı. Kaçan şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

 

Çocuk gürültüsü tartışmasında eltisini bıçakladı!Samsun’un İlkadım ilçesinde, çocukların yaptığı gürültü nedeniyle tartıştığı, üst katında yaşayan eltisi Nurcan A.'yı (38) karnından bıçaklayarak ağır yaralayan Şehri A. (35), adliyeye sevk edildi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son dakika... Tekirdağ'da silahlı saldırı! 2 kişi yaralandı

Son dakika... Tekirdağ'da silahlı saldırı! 2 kişi yaralandı

Milyonlarca emekliye güzel haber! Bunu yapanın maaşı yükseliyor

Milyonlarca emekliye güzel haber! Bunu yapanın maaşı yükseliyor

İşte Karadeniz gazının ilk görüntüsü!

İşte Karadeniz gazının ilk görüntüsü!

KPSS lisans sınav giriş yerleri belli oldu mu? Sınav giriş belgesi saat kaçta açıklanacak?

KPSS lisans sınav giriş yerleri belli oldu mu? Sınav giriş belgesi saat kaçta açıklanacak?

Sıradaki Haber