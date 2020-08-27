27.08.2020 - 14:17 | | AA
Son dakika... Tekirdağ'da silahlı saldırı! 2 kişi yaralandı
Gelen bir son dakika haberine göre, Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, F.D, Bağlık Mahallesi Küme Evler mevkisindeki kahvehanede oturan İ.A'ya tabancayla ateş etti.
Saldırıda İ.A. (26) ile seken kurşunun isabet ettiği S.K. (13) yaralandı.
Yaralılar, çevredekiler tarafından özel araçlarla Çerkezköy Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaçan şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.