MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Son dakika... Tekirdağ'da yat kayalıklara çarptı! 2 kişi kurtarıldı
ABONE OL
15.09.2020 - 11:07 | | DHA

Son dakika... Tekirdağ'da yat kayalıklara çarptı! 2 kişi kurtarıldı

Tekirdağ’ın Marmara Ereğlisi açıklarında motoru arızalanan ve sürüklenmeye başlayan yat kayalıklara çarparak, yan yattı. Yatta bulunan 2 kişi Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından kurtarıldı.

Son dakika... Tekirdağ'da yat kayalıklara çarptı! 2 kişi kurtarıldı

Balıkesir Ayvalık ilçesinden İstanbul'a bakıma götürülen yat, Marmara Ereğlisi ilçesi açıklarında motor arızası yaptı. Kaptan Galip K., arızayı fark ederek, demir attı.

Ancak havanın rüzgarlı, denizin de dalgalı olması nedeniyle yat sürüklenmeye başladı. Bir süre sonra deniz feneri mevkisinde kayalıklara çarpan yat, yan yattı. Tekne kaptanı Galip K., Sahil Güvenlik Komutanlığı'nı arayarak yardım istedi. Yatın üzerine çıkıp, beklemeye başlayan kaptan ve arkadaşı Gürhan İ. ihbarın ardından kısa sürede yatın bulunduğu bölgeye gelen ekipler tarafından kurtarıldı.

Yatın kurtarılması için çalışma başlatıldı.

 

 

Sistem güncellemeleri eski modelleri yavaşlatıyorAkıllı telefonlara gelen sistem güncellemeleriyle beraber eski model telefonlar yavaşlayarak birçok yönden kullanılmaz hale geliyor ve kullanıcıların yeni modellere yönelmesine neden oluyor.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

ÖSYM tarafından YKS ek tercih başvuruları ne zaman başlayacak? Kılavuz yayımlandı mı?

ÖSYM tarafından YKS ek tercih başvuruları ne zaman başlayacak? Kılavuz yayımlandı mı?

Para ödenmez, cezası 2 bin 809 lira..

Para ödenmez, cezası 2 bin 809 lira..

Zatürre ve grip aşısı Koronadan korur mu?

Zatürre ve grip aşısı Koronadan korur mu?

'Kalem tabanca'yla kendisini yaralayan kişiye hapis ve para cezası

'Kalem tabanca'yla kendisini yaralayan kişiye hapis ve para cezası

Sıradaki Haber