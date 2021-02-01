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01.02.2021 - 16:12 | | DHA

Son dakika... Tekirdağ'daki ölümlü kazanın görüntüleri ortaya çıktı

Gelen son dakika haberine göre; Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde yolun karşısına geçmek isteyen Sibel Demirdöken'e (40) hafif ticari araç çarptı. Demirdöken'in hayatını kaybettiği kaza, güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaza, Alipaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Serkan Akar yönetimindeki 59 YZ 585 plakalı hafif ticari araç, yolun karşısına geçmeye çalışan evli ve 1 çocuk annesi Sibel Demirdöken'e çarptı. Demirdöken ağır yaralandı. Diğer sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi kaza yerinde yapılan Demirdöken, kaldırıldığı Çorlu Devlet Hastanesi'nde kurtarılamadı. Araç sürücüsü Serkan A., gözaltına alındı.

KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde hafif ticari aracın koşarak karşıya geçmeye çalışan Sibel Demirdöken'e çarptığı, talihsiz kadının havaya savrulduğu görüldü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sürücüsüz otobüs testiCumhurbaşkanı Erdoğan, dünyanın ilk elektrikli seri üretim ve sürücüsüz otobüsünün tanıtım programına katıldı. Erdoğan yolculuk sırasında, "Kabine toplantımıza mühendislerimizce geliştirilen dünyanın ilk seri üretim 4. seviye sürücüsüz elektrikli otobüsü Atak Electric'le gidiyoruz." ifadelerini kullandı.
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