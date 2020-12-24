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24.12.2020 - 08:17 | | DHA

Son dakika: TEM'de kaza! Yaralılar var...

Kağıthane Okmeydanı TEM Bağlantı yolunda servis minibüsü hafriyat kamyonu arkadan çarptı.

Minibüs sürücüsü araç içinde sıkışırken olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Minibüste bulunan 2 kişi de yaralandı.

Kısa sürede olay yerine gelen itfaiyenin sürücüyü kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Kaza nedeniyle yolda uzun araç kuyrukları oluştu.

Yeri uydudan tespit edildi! Konya'da bu yolun altında...Konya'nın Karapınar ilçesinde 630 metre çapında, üzerinden yol geçen obruk tespit edildi. Bölgedeki obruk tespit çalışmalarını yürüten araştırma ekibi başkanı Konya Teknik Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yaşar Eren, ''Uydu görüntülerini incelediğimiz sırada yüzeydeki yarıklardan, 630 metre çapında oluşmakta olan bir obruk tespit ettik. Obruğun yarıkları, yer yer 10 metreye varabiliyor. Yarıklar boyunca da görünürde 8-10 metre civarında bir derinlik söz konusu” dedi.
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