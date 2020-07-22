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22.07.2020 - 15:07 | | İHA

Son dakika... TEM'den feci kaza! Trafik levhasını devirdi

Son dakika haberi... Pendik TEM otoyolunda seyir halindeyken kontrolden çıkan bir kamyon, yol ayrımında bulunan bariyere çarparak trafik levhasını devirdi. Sürücü, feci kazayı yara almadan atlattı.

Son dakika... TEM'den feci kaza! Trafik levhasını devirdi
TEM'de feci kaza! Bölgeden ilk görüntüler
TEM'de feci kaza! Bölgeden ilk görüntüler
TEM'de feci kaza! Bölgeden ilk görüntüler
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Kaza, TEM otoyolu Pendik Kurtköy mevki'inde saat 14.00 sıralarında meydana geldi. Alaaddin Öztepe yönetimindeki Mercedes marka kamyon, seyir halinde olduğu sırada bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıktı. Kontrolden çıkan kamyon yol ayrımında bulunan bariyere hızla çarptı. Kamyonun çarptığı trafik levhası çarpmanın etkisiyle devrildi. Kamyon sürücüsü Öztepe kazayı yara almadan atlattı. Olay yerine ihbar üzerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kaza nedeniyle yolda bir süreliğine trafik yoğunluğu yaşandı.

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