MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Son dakika! Tepki çeken olayın ardından harekete geçildi! Yakalandı
ABONE OL
26.12.2020 - 17:23 | | DHA

Son dakika! Tepki çeken olayın ardından harekete geçildi! Yakalandı

Gelen bir son dakika haberine göre; Antalya'da ev ve iş yerlerinin duvarlarına 'Tağut Atatürk' yazan E.K., yakalanarak gözaltına alındı.

Son dakika! Tepki çeken olayın ardından harekete geçildi! Yakalandı

Haşim İşcan Mahallesi'ndeki bir sokakta ev ve iş yerlerinin duvarlarına 'Tağut Atatürk' yazılması üzerine mahalle sakinleri olaya tepki göstermişti. Şahsın, güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerinin ardından inceleme başlatan Antalya Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri E.K.'yi yakalayarak gözaltına aldı. 

'Atatürk Aleyhinde İşlenen Suçlar' kapsamında hakkında adli işlem yapılan şüpheli Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edildi.

Son dakika Tepki çeken olayın ardından harekete geçildi Yakalandı

Şişli’de dükkana dalan araç dehşeti yaşattıİstanbul Şişli'de geçtiğimiz günlerde yaşanan dehşet kaza anları kameralara saniye saniye yansıdı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son depremler son dakika listesi | Kandilli - Afad son deprem haberleri bugün, şu an...

Son depremler son dakika listesi | Kandilli - Afad son deprem haberleri bugün, şu an...

Emeklilere güzel haber! Mahkeme kabul etti...

Emeklilere güzel haber! Mahkeme kabul etti...

Sakarya'da aile faciası, baba ile kızı...

Sakarya'da aile faciası, baba ile kızı...

Yer: Burdur! 2 bin kişi göreve başlayacak

Yer: Burdur! 2 bin kişi göreve başlayacak

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet