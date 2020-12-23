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23.12.2020 - 18:39 | | AA

Son dakika! Terör örgütünde çözülmeler hız kazandı! 7'si birden teslim oldu

Gelen son dakika haberine göre; İçişleri Bakanlığı, ikna çalışmaları sonucunda PKK'lı 7 teröristin güvenlik güçlerine teslim olduğunu bildirdi. Açıklamada, "Yürütülen ikna çalışmaları sonucunda 1 Ocak'tan bugüne kadar teslim olan örgüt mensubu sayısı 241'e yükseldi." bilgisine yer verildi.

Son dakika! Terör örgütünde çözülmeler hız kazandı! 7'si birden teslim oldu

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, İçişleri Bakanlığı koordinasyonunda Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları sonucunda, PKK terör örgütünden kaçan 7 örgüt mensubu Türkiye'ye giriş yaparak güvenlik güçlerine teslim oldu.

Teslim olan örgüt mensuplarının 2013 ile 2018 yılları arasında terör örgütüne katıldıkları, Türkiye, Suriye ve Irak'ta faaliyet yürüttükleri tespit edildi.

Açıklamada, "Yürütülen ikna çalışmaları sonucunda 1 Ocak'tan bugüne kadar teslim olan örgüt mensubu sayısı 241'e yükseldi." bilgisine yer verildi.

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