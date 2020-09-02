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02.09.2020 - 21:36 |

Son dakika! Terör örgütünde çözülmeler sürüyor! 2 terörist daha teslim oldu

Gelen son dakika haberine göre; Irak kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 2 PKK’lı terörist Şırnak Silopi'de güvenlik güçlerine teslim oldu.

Son dakika! Terör örgütünde çözülmeler sürüyor! 2 terörist daha teslim oldu

MSB'den yapılan açıklama şöyle:

Kararlı operasyonlarımız neticesinde PKK’lı teröristler teslim olmaya devam ediyor. Son olarak Irak kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 2 PKK’lı terörist, Şırnak/Silopi’de güvenlik güçlerimize teslim oldu.

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