Son dakika! Terör örgütünde çözülmeler sürüyor! 2 terörist daha teslim oldu

MSB'den yapılan açıklama şöyle:
Kararlı operasyonlarımız neticesinde PKK’lı teröristler teslim olmaya devam ediyor. Son olarak Irak kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 2 PKK’lı terörist, Şırnak/Silopi’de güvenlik güçlerimize teslim oldu.
Kararlı operasyonlarımız neticesinde PKK’lı teröristler teslim olmaya devam ediyor. Son olarak Irak kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 2 PKK’lı terörist, Şırnak/Silopi’de güvenlik güçlerimize teslim oldu.#MSB #TSK pic.twitter.com/tyRJ6cdF29— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) September 2, 2020
Sağlık Bakanı Koca, corona virüsteki son durumu açıkladıSağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından basın toplantısı düzenledi.Türkiye'de son 24 saatte 45 kişi, covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti, ağır hasta sayısı 1017 oldu. Son 24 saatte 947 kişinin tedavisinin tamamlanmasıyla, iyileşenlerin sayısı 246 bin 876'ya yükseldi.