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15.09.2020 - 21:41 | | AA

Son dakika... Terör örgütünde çözülmeler sürüyor! İkna yoluyla teslim oldlular

Gelen son dakika haberine göre; İçişleri Bakanlığı, emniyet ve jandarmanın ikna çalışmaları neticesinde 2 teröristin Mardin'de güvenlik güçlerine teslim olduğunu bildirdi.

Son dakika... Terör örgütünde çözülmeler sürüyor! İkna yoluyla teslim oldlular

Bakanlıktan yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İçişleri Bakanlığı koordinesinde, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığının ikna çalışmaları neticesinde, Suriye'de faaliyet yürüten 2 örgüt mensubu bugün Mardin'de güvenlik güçlerine teslim oldu. Böylelikle 1 Ocak'tan bu yana ikna yoluyla teslim olan terörist sayısı 153'e yükseldi."

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