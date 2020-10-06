Son dakika! Terör örgütünde çözülmeler sürüyor! İkna yoluyla teslim oldu

Bakanlık'tan yapılan yazılı açıklamada, "Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Şube Müdürlüklerince yürütülen ikna çalışmaları neticesinde 1 terörist, Şırnak'ta güvenlik güçlerine teslim oldu. Teröristin, 2015 yılında örgüte katıldığı ve Irakta faaliyet yürüttüğü tespit edildi. Teslim olan teröristle birlikte 1 Ocaktan bu yana sadece ikna yoluyla gelen örgüt mensubu sayısı 173e yükseldi" denildi.
TBMM Başkanı Şentop: Türkiye ekonomik olarak salgından en az etkilenen 3'üncü ülkeTekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde, bu yıl pandemi nedeniyle çevrimiçi düzenlenen Endüstriyel Fuarı'nın açılışına canlı bağlantı ile katılan TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Pandemi sürecinde ekonomisi en az zarar gören ülkelerin yer aldığı bir araştırma sonucu yayınlandı. Türkiye'nin ekonomik olarak salgından en az etkilenen 3üncü ülke olarak yer aldığı görülmektedir" dedi.