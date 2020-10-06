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06.10.2020 - 18:26 | | DHA

Son dakika! Terör örgütünde çözülmeler sürüyor! İkna yoluyla teslim oldu

Gelen son dakika haberine göre; İçişleri Bakanlığı, ikna çalışmaları neticesinde 1 teröristin Şırnak'ta güvenlik güçlerine teslim olduğunu açıkladı.

Son dakika! Terör örgütünde çözülmeler sürüyor! İkna yoluyla teslim oldu

Bakanlık'tan yapılan yazılı açıklamada, "Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle  Şube Müdürlüklerince yürütülen ikna çalışmaları neticesinde 1 terörist, Şırnak'ta güvenlik güçlerine teslim oldu. Teröristin, 2015 yılında örgüte katıldığı ve Irakta faaliyet yürüttüğü tespit edildi. Teslim olan teröristle birlikte 1 Ocaktan bu yana sadece ikna yoluyla gelen örgüt mensubu sayısı 173e yükseldi" denildi.

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