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02.11.2020 - 11:16 |

Son dakika... Terör örgütüne 2 bölgede ağır darbe!

Gelen son dakika haberine göre; Milli Savunma Bakanlığı, terörle mücadele kapsamında yürütülen operasyon kapsamında Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde toplam 9 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Son dakika... Terör örgütüne 2 bölgede ağır darbe!

MSB'den yapılan açıklamada şöyle denildi;

Huzur ve güven ortamını bozmaya yönelik sızma ve saldırı girişimlerinde bulunan Barış Pınarı bölgesinde 7, Fırat Kalkanı bölgesinde 2 olmak üzere toplam 9 PKK/YPG’li terörist, Kahraman Komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi.

Üst geçidi kullanmayan kadının feci ölümüAdana’da toplu taşıma aracından eşiyle birlikte indikten sonra 20 metre uzaklıktaki üst geçidi kullanmayan yaşlı kadın, yolun karşısına geçerken minibüsün çarpması sonucu hayatını kaybetti. Kaza anı, saniye saniye görüntülendi.
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