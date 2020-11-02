02.11.2020 - 11:16 |
Son dakika... Terör örgütüne 2 bölgede ağır darbe!
Gelen son dakika haberine göre; Milli Savunma Bakanlığı, terörle mücadele kapsamında yürütülen operasyon kapsamında Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde toplam 9 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
MSB'den yapılan açıklamada şöyle denildi;
Huzur ve güven ortamını bozmaya yönelik sızma ve saldırı girişimlerinde bulunan Barış Pınarı bölgesinde 7, Fırat Kalkanı bölgesinde 2 olmak üzere toplam 9 PKK/YPG’li terörist, Kahraman Komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi.