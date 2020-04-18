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18.04.2020 - 10:00 |

Son dakika... Terör örgütüne ağır darbe! Etkisiz hale getirildiler

Irak'ın kuzeyindeki Avaşin-Basyan bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı terörist, hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.

Son dakika... Terör örgütüne ağır darbe! Etkisiz hale getirildiler

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Irak kuzeyindeki Avaşin-Basyan bölgesinde, keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 3 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi. Terör örgütü PKK’ya yönelik operasyonlarımız kararlılıkla sürüyor" denildi.

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