18.04.2020 - 10:00 |
Son dakika... Terör örgütüne ağır darbe! Etkisiz hale getirildiler
Irak'ın kuzeyindeki Avaşin-Basyan bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı terörist, hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Irak kuzeyindeki Avaşin-Basyan bölgesinde, keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 3 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi. Terör örgütü PKK’ya yönelik operasyonlarımız kararlılıkla sürüyor" denildi.
Somon balıklarına talep arttı! Fiyatı 150 liraya kadar çıkıyorOrdu’nun Perşembe ilçesindeki üretilen kafesteki somon balıkları, Tarım Bakanlığı tarafından balık üretimin arttırılması adına başlatılan kampanya sonrası, içerisinde ciddi antioksidanlar bulunduran somon balıklarına talep ciddi oranda arttı.