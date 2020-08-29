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29.08.2020 - 17:53 |

Milli Savunma Bakanlığı'ndan son dakika açıklaması! Etkisiz hale getirildiler

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Terör örgütü PKK’ya yönelik operasyonlarımız kararlılıkla sürüyor. Irak kuzeyindeki Metina bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen ve eylem hazırlığında olduğu belirlenen 5 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi" denildi.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan son dakika açıklaması! Etkisiz hale getirildiler

Milli Savunma Bakanlığı, Irak kuzeyindeki Metina bölgesinde eylem hazırlığında olduğu belirlenen 5 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlarımız kararlılıkla sürüyor. Irak kuzeyindeki Metina bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen ve eylem hazırlığında olduğu belirlenen 5 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi" denildi.

Milli Savunma Bakanlığından son dakika açıklaması Etkisiz hale getirildiler

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