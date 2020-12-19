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19.12.2020 - 15:20 |

Son dakika... Terör örgütüne ağır darbe! Etkisiz hale getirildiler!

Irak'ın kuzeyindeki Avaşin bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen 3 PKK'lı terörist, hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.

Son dakika... Terör örgütüne ağır darbe! Etkisiz hale getirildiler!

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Irak kuzeyi Avaşin bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen 3 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi. En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonlara devam edilecek" denildi.

Durağa dalan tırın altında kalmaktan son anda kurtuldularKocaeli’nin Dilovası ilçesinde kontrolden çıkan tır yolcuların bulunduğu durağa çarptı. Kaza anı anbean kameralara yansırken, tırı gören yolcuların kaçması ve durakta bulunan araca çarpması görüntülerde yer aldı.
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