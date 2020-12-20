MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Son dakika... Terör örgütüne ağır darbe! Yerinde yok edildi
ABONE OL
20.12.2020 - 11:08 | | milliyet.com.tr

Son dakika... Terör örgütüne ağır darbe! Yerinde yok edildi

Gelen son dakika haberine göre; Yıldırım 16 Sehi Ormanları operasyonları kapsamında terör örgütüne ağır darbe vurulduğu bildirildi. Açıklama İçişleri Bakanlığı'ndan yapıldı. Açıklamada, 'Yıldırım 16 Sehi Ormanları operasyonları kapsamında Bitlis kırsalında terör örgütü PKK'ya ait 1 ton 50 kilogram amonyum nitrat ele geçirildi' denildi.

Terör örgütüne ağır darbe! Yerinde yok edildi
Terör örgütüne ağır darbe! Yerinde yok edildi
Terör örgütüne ağır darbe! Yerinde yok edildi
Haberin Tüm Fotoğrafları

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

Yıldırım 16 Sehi Ormanları operasyonları kapsamında; Bitlis İl Jandarma Komutanlığınca terör örgütü PKK’nın kış üslenmesine ağır darbe vuruldu. Sehi, Onak ve Tokaçlı ormanları bölgesinde 18-19 Aralık‘ta yürütülen arama/tarama faaliyetlerinde;

- 1 adet EYP (Patlamaya hazır, 5 kg Amonyum nitrat ile güçlendirilmiş),
- 1.050 kg Amonyum nitrat (30 kg tenekeler içerisinde, tuzaklamaya hazır, mazot ile güçlendirilmiş),
- 7 adet Kaleşnikof Piyade Tüfeği,
- 1 adet G-3 Piyade Tüfeği,
- 45 adet Kaleşnikof Piyade Tüfeği Şarjörü,
- 5 Adet Kaleşnikof Piyade Tüfeği seyyar dipçiği,
- 3 Adet Kaleşnikof Piyade Tüfeği sabit dipçiği,
- 5 adet G-3 Piyade Tüfeği Şarjörü,
- 26 Adet El Bombası,
- 4 Adet El Bombası Fünyesi,
- 500 adet 12,7 mm uçaksavar (Doçka) fişeği,
- 3.100 adet 7,62 mm Bixi Mak. Tüfeği fişeği,
- 1.000 adet 7,62 mm G-3 P. Tüfeği fişeği,
- 5.060 adet 7,62 mm Kaleşnikof Fişeği,
- 3 adet Roketatar Mühimmatı,
- 2 adet Roketatar Sevk Fişeği,
- 2 adet Dragunov Keskin Nişancı Tüfeği Dürbünü,
- 50 metre infilaklı fitil,
- 2.080 metre kablo,
- 1 adet akü ile çok miktarda yaşam, sağlık, kişisel temizlik ve gıda malzemesi ele geçirildi.
 
Ele geçirilen malzemelerden delil niteliği taşıyanlar muhafaza altına alınırken, diğer malzemeler yerinde imha edildi.

Bölgede operasyonlar devam ediyor.

 

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Yer: Muğla! 'Kim neden böyle bir vahşilik yaptı, bilemiyoruz'

    Yer: Muğla! 'Kim neden böyle bir vahşilik yaptı, bilemiyoruz'

    SGK'dan yeni genelge! Değişti, başvuran yararlanıyor

    SGK'dan yeni genelge! Değişti, başvuran yararlanıyor

    Vitaminlere ruhsat önerisi: "C,D vitamini ve gıda takviyeleri eczanede satılsın"

    Vitaminlere ruhsat önerisi: "C,D vitamini ve gıda takviyeleri eczanede satılsın"

    Avlanmak isterken kendini vurdu

    Avlanmak isterken kendini vurdu

    Sıradaki Haber

    Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

    Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

    Şimdi DeğilHemen Keşfet