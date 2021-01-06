06.01.2021 - 10:22 | | milliyet.com.tr
Son dakika... Terör saldırısı engellendi, 7 PKK'lı etkisiz hale getirildi
Gelen son dakika haberine göre; Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesine saldırı ve sızma girişiminin engellediğini ve bölgede 7 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
MSB'den yapılan açıklamada, 'Kahraman Komandolarımız Barış Pınarı bölgesinde bir saldırı ve sızma girişimini daha engelledi. 7 PKK/YPG’li terörist daha emellerine ulaşamadan etkisiz hale getirildi' denildi.