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06.01.2021 - 10:22 | | milliyet.com.tr

Son dakika... Terör saldırısı engellendi, 7 PKK'lı etkisiz hale getirildi

Gelen son dakika haberine göre; Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesine saldırı ve sızma girişiminin engellediğini ve bölgede 7 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Son dakika... Terör saldırısı engellendi, 7 PKK'lı etkisiz hale getirildi

MSB'den yapılan açıklamada, 'Kahraman Komandolarımız Barış Pınarı bölgesinde bir saldırı ve sızma girişimini daha engelledi. 7 PKK/YPG’li terörist daha emellerine ulaşamadan etkisiz hale getirildi' denildi.

Son dakika... Terör saldırısı engellendi, 7 PKKlı etkisiz hale getirildi

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