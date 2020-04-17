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17.04.2020 - 09:58 | | AA

Son dakika! Teröristlere bir darbe daha! 4 PKK'lı etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 4 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Son dakika! Teröristlere bir darbe daha! 4 PKK'lı etkisiz hale getirildi

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Terör örgütü PKK/YPG'nin Barış Pınarı bölgesinde huzur ve güven ortamını bozmaya yönelik sızma girişimi, kahraman komandolarımız tarafından önlendi. 4 PKK/YPG'li terörist, başarılı bir operasyon ile amaçlarına ulaşamadan etkisiz hale getirildi." ifadelerine yer verildi.

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