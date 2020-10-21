21.10.2020 - 09:51 |
Son dakika! Teröristlere bir darbe daha... Öldürüldüler!
Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesine havan ve çok namlulu roketatar ile taciz ateşi açan 9 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Barış Pınarı bölgesine havan ve çok namlulu roketatar ile taciz ateşi açan terör örgütü PKK/YPG'ye ateş destek vasıtaları ile müdahale edilmiş, 9 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirilmiştir." ifadesine yer verildi.
Şişli'de avukatlık bürosunda feci dayak! 2 kişi hastanelik olduİstanbul Şişli'de iddiaya göre alacak verecek meselesini çözmek için avukatlık bürosunda buluşan taraflar kavgaya tutuştu. Kavgada feci şekilde dövülerek kanlar içinde kalan 2 kişi hastanelik oldu. Polis kavgaya karışanları gözaltına alarak polis merkezine götürdü.