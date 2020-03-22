Son dakika | THY, 5 yer dışında tüm yurt dışı seferlerini durdurdu

Bilal Ekşi Twitter'dan yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

Hong Kong, Moskova, Addis Ababa, Newyork ve Washington dışında tüm yurt dışı seferlerimizi 27 Mart itibariyle 17 Nisan'a kadar sonlandırıyoruz.

Kargo seferlerimiz devam edecektir.

Yurt içi seferlerimiz azalmakla beraber devam edecektir.

Bu da geçer yahu!, diyoruz.