22.03.2020 - 18:55 |
Son dakika | THY, 5 yer dışında tüm yurt dışı seferlerini durdurdu
Son dakika haberine göre, Türk Hava Yolları (THY), Hong Kong, Moskova, Addis Ababa, New York ve Washington dışındaki tüm yurt dışı seferlerini 27 Mart itibarıyla 17 Nisan'a kadar sonlandırdı.
Bilal Ekşi Twitter'dan yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
Hong Kong, Moskova, Addis Ababa, Newyork ve Washington dışında tüm yurt dışı seferlerimizi 27 Mart itibariyle 17 Nisan'a kadar sonlandırıyoruz.
Kargo seferlerimiz devam edecektir.
Yurt içi seferlerimiz azalmakla beraber devam edecektir.
Bu da geçer yahu!, diyoruz.
Kapıkule'de, corona virüse karşı TIR sürücülerine sıkı denetimAvrupa'ya açılan sınır kapılarının, corona virüs tedbirleri kapsamında yolcu giriş ve çıkışlarına kapatılıp, sadece TIR'ların geçişlerine izin verilmesiyle Kapıkule Sınır Kapısı'nda önlemler, en üst seviyeye çıkarıldı. Ülkeye giriş yapılan TIR'lar, dezenfekte edilirken, sürücüler de ateşleri ölçülüp, kontrolden geçiriliyor.