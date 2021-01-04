Son dakika... Tokat'ta otomobil kayalıklara çarptı: 1 ölü, 4 yaralı

Kenan Araç'ın (36) kullandığı 60 AACV 691 plakalı otomobil, Zile-Alaca kara yolu Köylüürünü mevkisinde yolun solundaki kayalıklara çarptı.

Kazada sürücünün eşi Havva Araç (33) hayatını kaybetti.

Yaralı sürücü ile çocukları Mustafa Yavuz (6) ve Yağmur Melis Araç (4) ile yakınları Zübeyde Demir (56), ambulanslarla Zile Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hayatını kaybeden kadının cenazesi otopsi için aynı hastanenin morguna konuldu.