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04.01.2021 - 14:12 | | AA

Son dakika... Tokat'ta otomobil kayalıklara çarptı: 1 ölü, 4 yaralı

Gelen son dakika haberine göre; Tokat'ın Zile ilçesinde otomobilin kayalıklara çarpması sonucu aynı aileden bir kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Son dakika... Tokat'ta otomobil kayalıklara çarptı: 1 ölü, 4 yaralı

Kenan Araç'ın (36) kullandığı 60 AACV 691 plakalı otomobil, Zile-Alaca kara yolu Köylüürünü mevkisinde yolun solundaki kayalıklara çarptı.

Kazada sürücünün eşi Havva Araç (33) hayatını kaybetti.

Yaralı sürücü ile çocukları Mustafa Yavuz (6) ve Yağmur Melis Araç (4) ile yakınları Zübeyde Demir (56), ambulanslarla Zile Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hayatını kaybeden kadının cenazesi otopsi için aynı hastanenin morguna konuldu.

Son dakika... Şehit Fethi Sekin’in yeni görüntüleri ortaya çıktıGelen son dakika haberine göre; 5 Ocak 2017’de İzmir Adliyesi önünde meydana gelen terör saldırısında teröristlerle kahramanca çatışarak şehit düşen polis memuru Fethi Sekin’e ait yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde, adliyenin yanındaki kafe çalışanları, şehit polisin kulübesinde gizlice bekleyerek Sekin’i korkutmaya çalışıyor, Sekin ise o anlara gülerek karşılık veriyor.
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