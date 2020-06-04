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04.06.2020 - 16:37 | | AA

Son dakika... Tokat'ta yollar beyaza büründü!

Gelen son dakika haberine göre, Tokatta öğleden sonra başlayan dolu yağışı yaklaşık 5 dakika sürdü. Kısa süreli dolu yağışının ardından yerler beyaza büründü.

Son dakika... Tokat'ta yollar beyaza büründü!

İl Tarım ve Orman Müdürü Orhan Şahin, Pazar ilçesi ile Tokat arasında etkili olan dolunun tarım alanlarına zarar verip vermediğini araştıracaklarını söyledi.

İl genelinde yağmur yağışı ise aralıklarla sürüyor.

 

 

 

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