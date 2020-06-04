Son dakika... Tokat'ta yollar beyaza büründü!

İl Tarım ve Orman Müdürü Orhan Şahin, Pazar ilçesi ile Tokat arasında etkili olan dolunun tarım alanlarına zarar verip vermediğini araştıracaklarını söyledi.
İl genelinde yağmur yağışı ise aralıklarla sürüyor.
Konyaaltı Sahili'nde sosyal mesafeli yoğunlukAntalya'da, 1 Haziran itibarıyla sahillere giriş yasağının kaldırılmasının ardından dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili, tatilcilerin akınına uğradı. Sosyal mesafe kuralına uyup, maskeleriyle sahile gelenler, bir yandan denizi izledi bir yandan da sohbet etti.