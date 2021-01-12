Son dakika: Toplu taşımada yeni karar!

İstanbul Valiliği, son İl Umumi Hıfzısıhha Meclisi karan doğrultusunda, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden, bu yaş grubundaki vatandaşların toplu ulaşımda kullandıkları İstanbulkart'ın iptalini istedi. İBB de dün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada uygulamayı duyurdu. Uygulama, yeni karar alınana dek devam edecek.

Hürriyet'ten Fatma Aksu'nun haberine göre valilik, İçişleri Bakanlığı'nın 30 Kasım 2020 tarihli genelgesi çerçevesinde, İstanbul Umumi Hıfzıssıhha Meclisi'nin 1 Aralık 2020 tarihinde aldığı kararı İBB'ye ileterek, uygulamanın hayata geçirilmesini istedi.

Yazıda, "Koronavirüs salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, fiziki mesafeyi koruma ve hastalığın yayım hızını kontrol altında tutma amacıyla, içinde bulunduğumuz kontrollü sosyal hayat döneminin temel prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra hayatın her alanına yönelik uyulması gereken kurallar ve önlemlerin, Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulunun önerileri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda belirlenerek uygulamaya geçirileceği" vurgulandı.

65 yaş üstü ve 20 yaş altı için halen "10.0013.00,13.00-16.00 saatleri arası toplu taşıma kısıtlaması uygulanıyor.