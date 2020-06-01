01.06.2020 - 10:56 | | DHA
Son dakika... Trabzon'da yılanın ısırdığı müdür yardımcısı, kurtarılamadı!
Trabzon’un Dernekpazarı ilçesinde, çay bahçesinde temizlik yaptığı sırada yılanın ısırdığı Karadeniz Özel Eğitim Mesleki Eğitim Merkezi Müdür Yardımcısı Recep Ali Düzenli (43) yaşamını yitirdi.
Dernekpazarı'na bağlı Gülen Mahallesi'ndeki çay bahçesinde dün temizlik yapan Recep Ali Düzenli’yi yılan ısırdı. İhbarla gelen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği Düzenli, ambulansla Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesi’ne kaldırıldı. Düzenli, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Evli ve 4 çocuk babası olan Recep Ali Düzenli, Trabzon Karadeniz Özel Eğitim Mesleki Eğitim Merkezi’nde müdür yardımcısı olarak görev yapıyordu.
Kamu bankaları dört yeni kredi paketini hayata geçiriyorKamu bankaları normalleşme sürecine geçiş ve sosyal hayatın canlanması için dört yeni kredi paketini hayata geçiriyor. Konut desteği kapsamında sıfır ve 1. el konutlar için azami 12 ay ödemesiz dönemli, 15 yıl vade ve aylık yüzde 0,64 faizle finansman sunulacak. İstanbul, Ankara, İzmir'de konuta 750 bin TL kredi. İkinci el binek araç veya ticari araç satın alacak bireysel/kurumsal müşterilere yüzde 0,82 faiz oranı ile taşıt kredisi imkanı sunulacak. Anlaşmalar bazında değişmek üzere aylık yüzde 0,49-0,69 faiz oranı ile taşıt kredisi imkanı sunulacak.