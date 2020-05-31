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31.05.2020 - 15:13 | | DHA

Son dakika... Traktörün altında kalan sürücü feci şekilde can verdi!

Sakarya’nın Taraklı ilçesinde traktörüyle ilaç almaya giden Haşim Özkan (74), kaza yaptı. Kazada traktörün altında kalan Özkan, hayatını kaybetti.

Son dakika... Traktörün altında kalan sürücü feci şekilde can verdi!

Kaza, saat 11.00 sıralarında Taraklı ilçesi İçdedeler Mahallesi’nde meydana geldi. Taraklı ilçe merkezine ilaç almaya giden Haşim Özkan, yönetimindeki 54 RA 165 plakalı traktörün direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan traktör devrilirken, Haşim Özkan devrilen traktörün altında kaldı.

Haber verilmesi üzerine gelen 112 Acil ekibi, Haşim Özkan’ın öldüğünü belirledi. Haşim Özkan’ın cenazesi morga kaldırılırken, soruşturma başlatıldı.

 

 

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