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22.09.2020 - 09:17 | | DHA

Son dakika! Tramvay ve otomobil çarpıştı!

Gelen bir son dakika haberine göre; İstanbul Fındıklı Tramvay durağında otomobille tramvay çarpıştı.

Son dakika! Tramvay ve otomobil çarpıştı!

Beyoğlu, Fındıklı tramvay durağı yakınlarında otomobille tramvay çarpıştı. Kazada otomobil sürücü araçta sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Kaza nedeniyle tramvay seferlerinde aksama oldu.

Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada, "T1 Kabataş-Bağcılar tramvay hattında geçici bir süre için seferlerimiz Bağcılar-Karaköy istasyonları arasında yapılmaktadır." denildi.

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