01.06.2020 - 16:16 | | DHA
Son dakika... Trenin çarptığı TIR'ın şoförü öldü!
Gelen bir son dakika haberine göre, Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde yük treninin çarptığı TIR'ın şoförü Yunus Boran (37), hayatını kaybetti.
Kaza, öğle saatlerinde Şekeroba Mahallesi'ndeki hemzemin geçitte meydana geldi. Gaziantep'in Nurdağı ilçesinden Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesine doğru giden yük treni, kontrolsüz hemzemin geçitte Yunus Boran yönetimindeki 27 AAF 879 plakalı TIR'a çarptı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve kurtarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, TIR şoförü Yunus Boran'ın hayatını kaybettiğini belirledi.
Yapılan incelemenin ardından Boran'ın cenazesi hastane morguna götürüldü.
Çalınan ziynet eşyaları poşetler içerisinden çıktıBursa Kestel’de ormanlık alanda yapılan aramalarda, poşetler içerisinde ağaç altına atılmış 250 bin liralık ziynet eşyası ele geçirildi. Altınların, kendilerini Denizli’de savcı olarak tanıtarak yaşlı kişilerin evlerini soyan çete tarafından atıldığı belirlendi.