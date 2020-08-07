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07.08.2020 - 15:58 | | milliyet.com.tr

Son dakika... TSK ve MİT'ten Asos'ta ortak operasyon! Etkisiz hale getirildiler

TSK ve MİT'in koordineli gerçekleştirdiği terör operasyonunda Asos bölgesinde 7 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Son dakika... TSK ve MİT'ten Asos'ta ortak operasyon! Etkisiz hale getirildiler

MSB'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

Türk Silahlı Kuvvetlerimiz ile Millî İstihbarat Teşkilatımızın koordineli çalışması sonucu, Irak kuzeyindeki Asos bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarımızla tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 7 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Ayasofya'da kılınan cuma namazının ardından açıklamalarda bulundu!Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Ayasofya Camii'nde kıldı. Cuma namazı sonrası açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye'nin dimdik ayakta olduğunu belirterek, 'Bu dalgalanmalar her zaman olur. İniş ve çıkışlar olur. Bunların hepsi düzelecek TL'nin yerli yerine oturacağına inanıyorum' dedi.
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