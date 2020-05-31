Son dakika... Tuğla yüklü TIR dehşet saçtı!

Edinilen bilgilere göre kaza, Çevreyolu Bulvarı Ankara istikameti yönünde öğle saatlerinde meydana geldi. Seyir halinde olan 26 ACF 669 plakalı TIR, şoförün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. TIR'daki tuğlalar dorsenin sol yan kapaklarının açılmasıyla yola saçıldı.

Kaza sonucu TIR'ın dorsesinde maddi hasar oluştu. İhbar üzerine trafik polisleri olay yerine gelip incelemelerde bulundu. Üç şeritli yolun iki şeridi tuğlalarla dolarken, trafik bir süre kontrollü olarak tek şeritten ilerledi. Yola dökülen tuğlaların kısa süre içerisinde kaldırılmasıyla trafik normale döndü.