MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Son dakika... Tüm feribot seferleri iptal edildi!
ABONE OL
10.02.2021 - 15:49 | | DHA

Son dakika... Tüm feribot seferleri iptal edildi!

Gelen bir son dakika haberine göre, Çanakkale’nin Gökçeada ve Bozcaada ilçelerine, yarın yapılması planlanan tüm feribot seferlerinin iptal edildiği duyuruldu.

Son dakika... Tüm feribot seferleri iptal edildi!

Çanakkale Boğazı ile adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan Gestaş firması, Kuzey Ege Denizi'nde yarın beklenen olumsuz hava şartları nedeniyle Gökçeada-Kabatepe ve Bozcaada-Geyikli hatlarında yapılması planlanan tüm feribot seferlerinin iptal edildiğini duyurdu.

Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Meteoroloji'den kar yağışı uyarısı! Çok şiddetli geliyor

 

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Türkiye'yi dünyanın en büyük 10 ülkesi arasına sokmakta kararlıyız'Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Balıkesir, Osmaniye, Tokat ve Tunceli 7. Olağan İl Kongrelerine canlı bağlantıyla katıldı. Erdoğan, 'Terör örgütleri ile başaramadıklarını, darbe ile deneyenleri nasıl hüsrana uğrattıysa, bundan sonra da hüsrana gark edeceğiz. Türkiye'yi dünyanın en büyük 10 ülkenin arasına sokmakta kararlıyız. Nasıl bugünlere geldiysek, yarın da 10 büyük ülke arasına gireceğiz' dedi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son dakika... Sahte oturma izni operasyonu! 80 ilde inceleme başlatıldı

Son dakika... Sahte oturma izni operasyonu! 80 ilde inceleme başlatıldı

Çalışanlara güzel haber! 1 yıl içerisinde başvuran alıyor

Çalışanlara güzel haber! 1 yıl içerisinde başvuran alıyor

Ukrayna uçağı ile ilgili gizli kayıt ortaya çıktı

Ukrayna uçağı ile ilgili gizli kayıt ortaya çıktı

YÖK anket yapma ekranı 2021: YÖK anketi nasıl yapılır, sonuçlar ne zaman açıklanacak?

YÖK anket yapma ekranı 2021: YÖK anketi nasıl yapılır, sonuçlar ne zaman açıklanacak?

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet