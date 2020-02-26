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26.02.2020 - 18:22 | | DHA/AA

Son dakika | Tüm İran uçuşları iptal edildi

Gelen son dakika haberine göre; Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM), tüm İran uçuşlarının iptal edildiğini açıkladı. SHGM'den yapılan açıklamada, "Tüm İran uçuşları, kargo ve tarifesiz uçaklar da dahil  iptal edilmiştir. İniş veya kalkışlarına kesinlikle izin verilmeyecektir" denidi.

Son dakika | Tüm İran uçuşları iptal edildi

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM), Türkiye ile İran arasındaki yolcu ve kargo uçuşlarının ikinci bir duyuruya kadar durdurulduğunu bildirdi.

Son dakika | Tüm İran uçuşları iptal edildi

SGHM'nin resmi Twitter hesabından, Türkiye ile İran arasındaki uçuşlara ilişkin paylaşımda şu ifadeler kullanıldı:

"Türkiye ile İran arasındaki yolcu ve kargo uçuşları ikinci bir duyuruya kadar durdurulmuş olup, İranlı taşıyıcıların yolcusuz gelerek Türkiye'den İran'a gidecek yolcuları taşımasına izin verilecektir. Bu uçuşlarda Türk yolcu taşınmayacaktır. Kamuoyuna ve ilgililere duyurulur."

Son dakika | Tüm İran uçuşları iptal edildi

Karar doğrultusunda Tahran-İstanbul seferini yapmak için havalanan İran Havayolları'na ait iki uçak, kısa bir süre sonra geri döndü. Uçakların Tahran Havalimanı'na iniş yapması planlanıyor.

İRANLI YOLCULAR İÇİN UÇUŞLARA İZİN VERİLDİ, UÇUŞLARA TÜRK YOLCU ALINMAYACAK

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM)'nin aldığı karar doğrultusunda İran uçuşları askıya alınmasının ardından yeni bir karar çıktı. Türkiye'den İran'a gidecek yolcuların taşınmasına izin verileceği ve bu uçuşlara Türk yolcu alınmayacağı açıkladı. 

İran'da onlarca kişinin ölümüne neden olan Koronavirüs nedeniyle daha önce Sağlık Bakanlığı'na bağlı Bilim Kurulu'nun tavsiyesi üzerine İran uçuşları tek taraflı olarak gerçekleştiriliyordu. SHGM'nin bugün aldığı kararla tüm İran uçuşları askıya alındı. İranlı yolcuların İstanbul'da kalması nedeniyle, resmi twitter adresinden bir açıklama yapan Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, "Türkiye ile İran arasındaki yolcu uçuşları ikinci bir duyuruya kadar durdurulmuş olup, İranlı taşıyıcıların yolcusuz gelerek Türkiye'den İran'a gidecek yolcuları taşımasına izin verilecektir. Bu uçuşlarda Türk yolcu taşınmayacaktır. Kamuoyu ve ilgililere duyurulur" diye bilgi verdi.

İRAN'DAN GELECEK UÇAĞI BEKLİYORLAR 

Tahran'a gitmek için havalimanına gelen yolculardan Mehdi Şamiz, Görüldüğü gibi herkes burada ama hiçbir şey belli değil. Yani İran uçaklarına izin vermişler, vermemişler boş uçakları tekrar İran'a döndürmüşler. Biz Tahran'a gidecektik. Ama en sonunda bize tekrar uçak bileti verdiler İran'dan yeniden uçak gelecekmiş. Otelde kalıyordum uçuş olmazsa tekrar otele gideceğim" dedi. Meysem Kavasi ise, "Saat 16.30'da havalimanına geldim. Havalimanında uçağın gelmediğini ve iptal olduğunu söylediler. Daha sonra uçak geliyor dediler. Herkes otelde kalıyor para bitti" diye konuştu.

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