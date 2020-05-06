06.05.2020 - 12:10 |
Son dakika! Tunceli’de 3 terörist etkisiz hale getirildi
Gelen bir son dakika haberine göre; İçişleri Bakanlığı, Tunceli'nin Ovacık ilçesi kırsalında düzenlenen operasyonda PKK'lı 3 terörist etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şöyle:
İç güvenlik operasyonları kapsamında; Tunceli Ovacık kırsalında, İl Jandarma Komutanlığına bağlı komando birliklerince gerçekleştirilen “Şehit Jandarma Uzman Çavuş Caner Erden Operasyonunda” bölücü terör örgütü mensuplarıyla sağlanan sıcak temas sonucu, 3 terörist, etkisiz hale getirilmiştir.
Böylelikle Ağrı ve Tunceli’de gerçekleştirilen operasyonlarda etkisiz hale getirilen toplam terörist sayısı 6 olmuştur.
Bölgede operasyon devam etmektedir.
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