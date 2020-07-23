MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Son dakika... Tunceli’de bir köy karantinaya alındı!
ABONE OL
23.07.2020 - 17:57 | | İHA

Son dakika... Tunceli’de bir köy karantinaya alındı!

Gelen bir son dakika haberine göre, Tunceli’nin Çemişgezek İlçesi’ne bağlı Bozağaç Köyü’nde 2 kişide coronavirüs (Covid-19) tespit edilmesi üzerine köy 14 gün süreyle karantina ilan edildi.

Son dakika... Tunceli’de bir köy karantinaya alındı!

Çemişgezek Kaymakam Vekili Cuma Emeç başkanlığında toplanan İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, ilçeye bağlı Bozağaç Köyü’nde 23 Temmuz 2020 tarihinden başlanmak üzere 14 gün süreyle karantina uygulanmasına karar verdi.

Karantina süresince giriş çıkışların ilçe jandarma komutanlığınca kontrollü bir şekilde sağlanacağı ve ihtiyaçların Vefa Sosyal Destek Birimi tarafından karşılanacağı aktarıldı.

 

 

Tacizciyi ifşa etti! "Ben korkmadım siz de korkmayın..."Muğla'da yaşadığı mahallede esnaflık yapan Nurettin Ş.'yi ifşa eden Tuğçe Çelik, CNN Türk Muhabiri Kaan Temeltaş'a konuştu.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son dakika... Tunceli’de bir köy karantinaya alındı!

Son dakika... Tunceli’de bir köy karantinaya alındı!

Tüm çalışanları ilgilendiriyor! Bunu yapan kovulur...

Tüm çalışanları ilgilendiriyor! Bunu yapan kovulur...

Toplu mezarda 7 ceset daha çıkarıldı

Toplu mezarda 7 ceset daha çıkarıldı

Cuma mesajları 2020! İşte en güzel resimli, dualı, anlamlı, kısa ve öz cuma mesajı ve sözleri...

Cuma mesajları 2020! İşte en güzel resimli, dualı, anlamlı, kısa ve öz cuma mesajı ve sözleri...

Sıradaki Haber