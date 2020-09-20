20.09.2020 - 11:10 | | İHA
Son dakika... Tunceli’de bir köy karantinaya alındı!
Tunceli’nin Mazgirt ilçesine bağlı Aslanyurdu köyü, koronavirüs (Covid-19) vakası görülmesinden dolayı karantinaya alındı.
Edinilen bilgiye göre, Mazgirt ilçesine bağlı Aslanyurdu köyünde ikamet eden aynı aileden 5 kişinin Covid-19 testleri pozitif çıktı. Bunun üzerine İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu köyün karantinaya alınmasına karar verdi.
Kararın ardından 255 kişinin yaşadığı köye giriş ve çıkışlar durduruldu.
Önce dövdüler sonra kaçırdılar! Feci dayak kameradaBursa'da bir kişi alacak verecek meselesi yüzünden bir yıkama istasyonunda kameraların önünde feci şekilde dövüldü, sonra kaçırıldı. Arabaya bindirilen kişi kurtulmak için seyir halindeki araçtan atladı ancak arkadan gelen başka bir aracın altında kalarak ağır yaralandı. Darp ve kaçırma anları kameraya yansırken, polis geniş çaplı soruşturma başlattı.