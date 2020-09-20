MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Son dakika... Tunceli’de bir köy karantinaya alındı!
ABONE OL
20.09.2020 - 11:10 | | İHA

Son dakika... Tunceli’de bir köy karantinaya alındı!

Tunceli’nin Mazgirt ilçesine bağlı Aslanyurdu köyü, koronavirüs (Covid-19) vakası görülmesinden dolayı karantinaya alındı.

Son dakika... Tunceli’de bir köy karantinaya alındı!

Edinilen bilgiye göre, Mazgirt ilçesine bağlı Aslanyurdu köyünde ikamet eden aynı aileden 5 kişinin Covid-19 testleri pozitif çıktı. Bunun üzerine İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu köyün karantinaya alınmasına karar verdi.

Kararın ardından 255 kişinin yaşadığı köye giriş ve çıkışlar durduruldu.

Önce dövdüler sonra kaçırdılar! Feci dayak kameradaBursa'da bir kişi alacak verecek meselesi yüzünden bir yıkama istasyonunda kameraların önünde feci şekilde dövüldü, sonra kaçırıldı. Arabaya bindirilen kişi kurtulmak için seyir halindeki araçtan atladı ancak arkadan gelen başka bir aracın altında kalarak ağır yaralandı. Darp ve kaçırma anları kameraya yansırken, polis geniş çaplı soruşturma başlattı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Marmaris'e yine yaban domuzları indi, mahalleli besledi!

Marmaris'e yine yaban domuzları indi, mahalleli besledi!

Milyonları kapsıyor! Yarım gün çalışana tam maaş...

Milyonları kapsıyor! Yarım gün çalışana tam maaş...

İkinci gönüllüde de yan etki görüldü

İkinci gönüllüde de yan etki görüldü

Okullar ne zaman açılacak? Yarın okullar açılıyor mu, okullar ertelendi mi?

Okullar ne zaman açılacak? Yarın okullar açılıyor mu, okullar ertelendi mi?

Sıradaki Haber