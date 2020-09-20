Son dakika... Tunceli’de bir köy karantinaya alındı!

Edinilen bilgiye göre, Mazgirt ilçesine bağlı Aslanyurdu köyünde ikamet eden aynı aileden 5 kişinin Covid-19 testleri pozitif çıktı. Bunun üzerine İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu köyün karantinaya alınmasına karar verdi.

Kararın ardından 255 kişinin yaşadığı köye giriş ve çıkışlar durduruldu.