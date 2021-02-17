Son dakika! Tunceli'de korkutan deprem

AFAD, Tunceli'nin Pülümür ilçesinde saat 13.02'de 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

Avrupa Akdeniz Sismoloji Merkezi'nin (EMSC) geçtiği son dakika verilerine göre; Erzincan'da merkez üssü Tercan olan 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA



Tunceli'nin Pülümür ilçesinde meydana gelen 4.1 büyüklüğündeki depreme ilişkin valilikten yapılan açıklamada, herhangi bir olumsuz durumun yaşanmadığı belirtilerek, "Tunceli-Pülümür İlçemizde, bugün saat 13.02'de meydana gelen 4.1 büyüklüğündeki depremde, şu ana kadar herhangi olumsuz bir durum yaşanmamıştır. Ekiplerimizin çalışmaları devam etmektedir" denildi.