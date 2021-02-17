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17.02.2021 - 13:13 |

Son dakika! Tunceli'de korkutan deprem

Gelen bir son dakika haberine göre; Tunceli'de 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Son dakika! Tunceli'de korkutan deprem

AFAD, Tunceli'nin Pülümür ilçesinde saat 13.02'de 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

Avrupa Akdeniz Sismoloji Merkezi'nin (EMSC) geçtiği son dakika verilerine göre; Erzincan'da merkez üssü Tercan olan 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. 

Son dakika Tuncelide korkutan deprem

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Tunceli'nin Pülümür ilçesinde meydana gelen 4.1 büyüklüğündeki depreme ilişkin valilikten yapılan açıklamada, herhangi bir olumsuz durumun yaşanmadığı belirtilerek, "Tunceli-Pülümür İlçemizde, bugün saat 13.02'de meydana gelen 4.1 büyüklüğündeki depremde, şu ana kadar herhangi olumsuz bir durum yaşanmamıştır. Ekiplerimizin çalışmaları devam etmektedir" denildi.

 

İstanbul'da yanan otomobili kartopu atarak söndürdülerÜmraniye'de otomobilin motor kısmında yangın çıktı. Sürücü yangın söndürme tüpüyle müdahale etse de başarılı olamadı. Olayı gören çevredeki vatandaşlar kartopu atarak yangını söndürmeye çalıştı. Vatandaşların karla müdahalesi sonrası alevler bastırıldı.
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