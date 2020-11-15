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15.11.2020 - 00:31 | | AA

Son dakika: Tunceli'de korkutan deprem! Büyüklüğü...

Son dakika haberine göre, Tunceli'nin Pülümür ilçesinde 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem çevre illerden de hissedildi.

Son dakika: Tunceli'de korkutan deprem! Büyüklüğü...

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Pülümür ilçesinde saat 00.22'de 4,1 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Depremin 10,06 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

AFAD'DAN AÇIKLAMA

AFAD depremle ilgili Twitter'dan açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, "Tunceli'nin Pülümür ilçesinde saat 00.22'de 4,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Gelişmeleri takip ediyoruz." ifadelerine yer verildi.

Son dakika: Tuncelide korkutan deprem Büyüklüğü...

 

 

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