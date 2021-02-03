MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Son dakika... Tunceli'de sağlık çalışanın incelenen numunesinde mutasyonlu virüs tespit edildi
ABONE OL
03.02.2021 - 10:14 | | DHA

Son dakika... Tunceli'de sağlık çalışanın incelenen numunesinde mutasyonlu virüs tespit edildi

Gelen bir son dakika haberine göre; Tunceli'de bir süre önce koronavirüs testi pozitif çıkan sağlık çalışanından alınan ve Ankara'ya gönderilerek incelenen numunelerde mutasyona uğramış virüs tespit edildi.

Tunceli'de, bir süre önce görevli olarak gittiği şehir dışından, dönüşü sonrası rahatsızlanan ve yapılan koronavirüs testi pozitif çıkan sağlık çalışanı, temaslı olduğu kişilerle karantinaya alındı.

Mutasyona uğraşım virüs şüphesiyle, sağlık çalışanından alınan numuneler, Ankara Mikrobiyoloji Referans Laboratuvarı’na gönderildi. Laboratuvarda yapılan incelemede, mutasyona uğramış virüs tespit edildi.

Karantinada olan sağlık çalışanı ve temaslılarının durumunun iyi olduğu öğrenilirken, mutasyona uğramış virüsün kente yayılmadığı belirtildi.

Son dakika... Tuncelide sağlık çalışanın incelenen numunesinde mutasyonlu virüs tespit edildi

Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Son dakika haberi: Bakan Koca’dan kısıtlama uyarısı! İl il mutant alarmı verildi

Son dakika... Tuncelide sağlık çalışanın incelenen numunesinde mutasyonlu virüs tespit edildi

Beylikdüzü'nde minibüstekiler taksiciyi dövdü, İETT şoförü ayırdıTaksiyle panelvan minibüs arasındaki kaza sonrası 3 kişi taksiciyi darp etti. İETT şoförü kavgayı ayırırken yaşananlar cep telefonu kamerasında yansıdı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Mezarlıkta yönü farklı mezar, herkesi şaşırtıyor

Mezarlıkta yönü farklı mezar, herkesi şaşırtıyor

Ücret ödenmiyor, süre uzatıldı! 60 gün detayı...

Ücret ödenmiyor, süre uzatıldı! 60 gün detayı...

Bulaşmasını tamamen engelliyor mu?

Bulaşmasını tamamen engelliyor mu?

Tunceli Valiliği'nden 'çatışma' açıklaması

Tunceli Valiliği'nden 'çatışma' açıklaması

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet