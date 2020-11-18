18.11.2020 - 16:45 | | milliyet.com.tr
Son dakika... Terör örgütüne darbe! Kazdıkları tünele gömüldüler
Gelen son dakika haberine göre; Barış Pınarı bölgesine sızmak için tünel kazan teröristler İHA ile tespit edildi. Milli Savunma Bakanlığı bölgede 8 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
MSB'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;
Kahraman Komandolarımız, Barış Pınarı bölgesinde başarılı bir operasyon daha gerçekleştirdi. Bölgeye sızmak amacıyla tünel kazdığı İHA'lar ile tespit edilen 8 PKK/YPG’li terörist, ateş destek vasıtaları ile kazdıkları çukurda etkisiz hale getirildi.