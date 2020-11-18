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18.11.2020 - 16:45 | | milliyet.com.tr

Son dakika... Terör örgütüne darbe! Kazdıkları tünele gömüldüler

Gelen son dakika haberine göre; Barış Pınarı bölgesine sızmak için tünel kazan teröristler İHA ile tespit edildi. Milli Savunma Bakanlığı bölgede 8 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

MSB'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

Kahraman Komandolarımız, Barış Pınarı bölgesinde başarılı bir operasyon daha gerçekleştirdi. Bölgeye sızmak amacıyla tünel kazdığı İHA'lar ile tespit edilen 8 PKK/YPG’li terörist, ateş destek vasıtaları ile kazdıkları çukurda etkisiz hale getirildi.

Son dakika... Terör örgütüne darbe Kazdıkları tünele gömüldüler

Son dakika... Azeri modele sevgiliden dayak! Yaşananlar kameradaİstanbul'da yaşayan Azeri model V.N. Filistinli sevgilisi tarafından darp edildiğini öne sürdü. Suç duyurusunda bulunan Azeri model o anlara ilişkin de güvenlik kamerası görüntülerini delil olarak sundu.
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