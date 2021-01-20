20.01.2021 - 12:32 |
Son dakika... Türk Eczacılar Birliği açıkladı! Yarından itibaren aşı olabilecekler
Türk Eczacılar Birliği'nden son dakika açıklaması yapıldı. Aaçıklamada yarından itibaren eczane çalışanlarının randevu alarak aşı olabileceği bildirildi.
Türk Eczacıları Birliği'nden yapılan açıklamada, "Aşı randevu sistemi; eczane çalışanları, hastane dışında çalışan kamu eczacıları, bölge eczacı odası çalışanları, Türk Eczacıları Birliği ve yurtdışından ilaç temin birimi personeli ile eczacılık fakültelerinin stajyer öğrencileri için 15 gün süreyle devam edecek" denildi.
AVM’de şok eden manzara! Ne mesafesiz, ne maskeKoronavirüsü kapsamında restoranlar içeriye müşteri almayıp ‘gel al’ ve ‘paket servisi’ yaparak hizmet vermeye başlamıştı. İstanbul’da bir AVM'de sosyal mesafe ve maske unutuldu. Yemeklerini alan vatandaşların çoğu masaların üzerinde yediği görüldü.