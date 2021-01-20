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20.01.2021 - 12:32 |

Son dakika... Türk Eczacılar Birliği açıkladı! Yarından itibaren aşı olabilecekler

Türk Eczacılar Birliği'nden son dakika açıklaması yapıldı. Aaçıklamada yarından itibaren eczane çalışanlarının randevu alarak aşı olabileceği bildirildi.

Son dakika... Türk Eczacılar Birliği açıkladı! Yarından itibaren aşı olabilecekler

Türk Eczacıları Birliği'nden yapılan açıklamada, "Aşı randevu sistemi; eczane çalışanları, hastane dışında çalışan kamu eczacıları, bölge eczacı odası çalışanları, Türk Eczacıları Birliği ve yurtdışından ilaç temin birimi personeli ile eczacılık fakültelerinin stajyer öğrencileri için 15 gün süreyle devam edecek" denildi.

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