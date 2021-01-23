23.01.2021 - 09:14 | | AA
Son dakika: Türk hekimler keşfetti! Koronavirüs ile bağlantılı...
Türk hekimler Kovid-19 ile helikobakteri arasında ilişki olduğunu keşfetti. Çalışma sorumlusu Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Necati Balamtekin, "Helikobakteri, koronavirüsün vücuda giriş kapısı olan ACE2 reseptörlerinin sindirim sistemindeki sıklığını artırıyor. Bu da koronavirüsün karın ağrısı, ishal, bulantı, kusma gibi sindirim sistemiyle ilgili bulgularının daha sık görülmesine sebep oluyor." dedi.
Çalışma sorumlusu Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Necati Balamtekin şunları söyledi:
Helikobakteri, koronavirüsün vücuda giriş kapısı olan ACE2 reseptörlerinin sindirim sistemindeki sıklığını artırıyor. Bu da koronavirüsün karın ağrısı, ishal, bulantı, kusma gibi sindirim sistemiyle ilgili bulgularının daha sık görülmesine sebep oluyor.
65 yaş ve üstündekiler, kronik hastalığı bulunanlar gibi Kovid-19'un ağır seyredeceğini düşündüğümüz popülasyonda, helikobakteri varlığı saptanıp uygun tedaviler yapılırsa Kovid-19'un sindirim sistemindeki problemlerinin daha az görüleceğini söyleyebiliriz."
Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye Genç İş Adamları heyetini kabulünde açıklamalarda bulunduCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Vahdettin Köşkü’nde Türkiye Genç İş Adamları Konfederasyonu (TÜGİK) Genel Başkanı Erkan Güral ve beraberindeki heyeti kabulü sonrası açıklamalarda bulundu. 'Yüksek faize karşı olduğunu' ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yüksek faizle ülkemin kalkınacağına inanmıyorum, kimse kusura bakmasın ben bunu anlatmaya devam edeceğim." dedi. Öte yandan Erdoğan kapsamlı reform paketinin yakında kamuoyuyla paylaşılacağını duyurdu.