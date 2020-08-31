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31.08.2020 - 09:01 | | DHA

Son dakika! Türk heyet Libya konusu için Rusya'ya gitti

Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal başkanlığındaki Türk heyeti Rusya'ya gitti. Aralarında Dışişleri, Milli Savunma Bakanlığı ve İstihbarat yetkililerinin olduğu heyet, Rus heyet ile Libya konusunu görüşecek.

Son dakika! Türk heyet Libya konusu için Rusya'ya gitti

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Bakan Yardımcımız Büyükelçi Sayın Sedat Önal başkanlığındaki kurumlararası heyetimiz, Rus karşıtlarıyla, başta Libya ve Suriye olmak üzere bölgesel gelişmeleri ele almak amacıyla 31 Ağustos-1 Eylül 2020 tarihlerinde Moskova'yı ziyaret edecektir" denildi.

Çocuğa adres sordular, mahalleliden dayak yedilerEsenyurt’ta halı yıkama işi yapan iki şahıs, halı teslim etmek için gittikleri adreste, binayı bulamayınca o sırada sokakta bulunan bir çocuğa adres sordular. Binayı göstermek için arabaya binen çocuğun kaçırıldığını düşünen mahalleli ise halı yıkamacılara meydan dayağı attı. Yaşanan arbede ise güvenlik kamerasına yansıdı.
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