Son dakika! Türk heyet Libya konusu için Rusya'ya gitti

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Bakan Yardımcımız Büyükelçi Sayın Sedat Önal başkanlığındaki kurumlararası heyetimiz, Rus karşıtlarıyla, başta Libya ve Suriye olmak üzere bölgesel gelişmeleri ele almak amacıyla 31 Ağustos-1 Eylül 2020 tarihlerinde Moskova'yı ziyaret edecektir" denildi.