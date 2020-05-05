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05.05.2020 - 20:36 |

Son dakika | Türk vatandaşı Sudan'dan getirildi

Sudan'da yaşayan Türk hasta İstanbul'a getirildi. 55 yaşında olduğu öğrenilen  Mehmet Hanefi Aydın'ın corona testi pozitif çıkmasına rağmen tedavi edilmemiş ve evine gönderilmişti. Bunun üzerine devreye giren Sağlık Bakanlığı, ambulans uçak ile Aydın'ı Türkiye'ye getirdi.

Son dakika | Türk vatandaşı Sudan'dan getirildi
Zeytinburnu'nda polisin niye dışarıdasınız sorusuna, ilginç yanıtCorona virüs tedbirleri kapsamında "Evde Kal" çağrıları sürerken Zeytinburnu'nda zorunlu haller dışında yayalara kapatılan 58'inci Bulvar Caddesi'nde yoğunluk yaşandı. Polis sık sık anonsla uyarıda bulunurken, bir vatandaş uyarılara, "Tur atıp gidiyoruz" yanıtını verdi.
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