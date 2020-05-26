MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Son dakika... Türkiye Çad'a tıbbi yardım malzemesi gönderdi
ABONE OL
26.05.2020 - 09:23 | | AA

Son dakika... Türkiye Çad'a tıbbi yardım malzemesi gönderdi

Son dakika haberine göre; Türkiye'nin yeni tip corona virüsle (Covid-19) mücadele kapsamında Afrika ülkesi Çad'a yardım malzemelerini taşıyan uçak, Ankara'dan hareket etti.

Son dakika... Türkiye Çad'a tıbbi yardım malzemesi gönderdi
Türkiye, Çad'a 'Koca Yusuf' ile sağlık malzemesi ve ambulans gönderdi
Türkiye, Çad'a 'Koca Yusuf' ile sağlık malzemesi ve ambulans gönderdi
Türkiye, Çad'a 'Koca Yusuf' ile sağlık malzemesi ve ambulans gönderdi
Haberin Tüm Fotoğrafları

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Sağlık Bakanlığınca hazırlanan tıbbi malzemeler, Etimesgut Askeri Havaalanı'ndan Milli Savunma Bakanlığına ait A400M tipi kargo uçağına yüklendi.

Tıbbi malzemeler arasında bir de ambulans yer aldı.

Uçaktaki yardım malzemesinin üzerinde Mevlana'nın, "Ümitsizliğin ardında nice ümitler var. Karanlığın ardında nice güneşler var." sözlerine yer verildi.

Çad Sağlık Bakanlığı, ülkedeki corona virüs kaynaklı ilk ölümlerin 29 Nisan'da gerçekleştiğini açıklamıştı.

Türkiye daha önce ABD, İngiltere, İspanya, İtalya ve Balkan ülkelerinin de arasında olduğu çok sayıda ülkeye tıbbi yardımda bulunmuştu.

Son dakika... Türkiye Çada tıbbi yardım malzemesi gönderdi

Rusya'da meydana gelen askeri helikopter kazası kameraya böyle yansıdıRusya'nın doğusundaki Çukotka bölgesinde "Mİ-8 tipi" askeri helikopterin sert iniş yapması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaşamını yitirdi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sokağa çıkma yasakları ne zaman sona erecek? 30-31 Mayıs tarihlerinde (Hafta sonu) sokağa çıkma kısıtlaması olacak mı? Karar ne zaman açıklanacak?

Sokağa çıkma yasakları ne zaman sona erecek? 30-31 Mayıs tarihlerinde (Hafta sonu) sokağa çıkma kısıtlaması olacak mı? Karar ne zaman açıklanacak?

Kredi kartı veya bankada parası olan herkesi ilgilendiriyor...

Kredi kartı veya bankada parası olan herkesi ilgilendiriyor...

'Türkiye'de 24 Nisan'da corona virüsün seyri değişti'

'Türkiye'de 24 Nisan'da corona virüsün seyri değişti'

Dağın içinden çıkan 'gizemli güzellik'; Uçansu Şelalesi!

Dağın içinden çıkan 'gizemli güzellik'; Uçansu Şelalesi!

Sıradaki Haber