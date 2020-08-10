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10.08.2020 - 18:06 |

Son dakika: Türkiye dünyada bir ilki başardı! Bahar Kalkanı'nda sürü SİHA operasyonu

Son dakika haberine göre, güvenlik güçlerine önemli katkılar sağlayan SİHA'larla çok önemli bir gelişme yaşandı. Dünyada bir ilk olan bu gelişmeyi BAYKAR İnsansız Hava Aracı Sistemleri Genel Müdürü Haluk Bayraktar sosyal medya hesabından duyurdu.

Son dakika: Türkiye dünyada bir ilki başardı! Bahar Kalkanı'nda sürü SİHA operasyonu

BAYKAR İnsansız Hava Aracı Sistemleri Genel Müdürü Haluk Bayraktar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İHA Komuta Kontrol Yönetim Sistemi Merkezi koordinasyonunda Bahar Kalkanı Harekâtı'yla dünyada ilk kez sürü SİHA operasyonu icra edildi. Milli teknolojiler ile destan yazan kahraman güvenlik güçlerimize minnet ve şükranla...’’ açıklamasını yaptı.

SAVUNMA SANAYİNDE YERLİLİK ORANI YÜZDE 70

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 17 yılda savunma sanayindeki yerlilik oranını büyük engeller, zorluklar ve sabotajlarla mücadele ederek yüzde 70’lere çıkarıldığını söylemişti.

İNGİLTERE SAVUNMA BAKANI: TÜRKİYE OYUN DEĞİŞTİRİCİ

İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace, Türkiye’nin taktik silahlı insansız hava araçlarını (SİHA) Libya ve Suriye’de etkili biçimde kullanmasının ‘oyun değiştirici’ nitelikte olduğunu vurgulamıştı.

İngiliz Savunma Bakanı Ben Wallace, Temmuz ayında Hava ve Uzay Gücü Konferansı’nda yaptığı konuşmada İHA teknolojileri konusunda Türkiye’yi örnek göstermişti.

Wallace, "Türkiye’nin Suriye’de müdahil oluşunu ve Elektronik Harbi, hafif silahlı İHA’ları ve tankları, zırhlı araçları ve üzerlerindeki hava savunma sistemlerini durdurmaya dönük akıllı mühimmatı nasıl kullandığını düşünün. Haberlere göre Esad rejimi ağır kayıplar verdi. ‘3 bin asker, 151 tank, 8 helikopter, 3 İHA, 3 muharip savaş uçağı, kamyonlar, 8 hava savunma sistemi, bir karargâh ve sair ekipman ile tesisler.’ İddiaların yarısı bile doğruysa, bu oyun değiştirici niteliktedir.” demişti.

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