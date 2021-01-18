18.01.2021 - 13:13 | | AA
Son dakika... Türkiye ile Yunanistan arasında görüşmeler başlıyor
Gelen bir son dakika haberine göre, Türkiye ile Yunanistan askeri heyetleri arasındaki teknik görüşmeler bugün yeniden başlıyor. NATO karargahının bulunduğu Belçika'nın Brüksel kentinde saat 15:00'de yeniden yapılacağı bildirildi.
Türkiye ile Yunanistan askeri heyetleri arasında "ayrıştırma usullerinin" ele alınacağı teknik toplantıların bugün saat 15.00'te Brüksel'de yeniden başlayacağı bildirildi.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile NATO Genel Sekreteri Stoltenberg görüşmesi sonrası yapılmasına karar verilen Türkiye-Yunanistan askeri heyetleri arasında 'ayrıştırma usullerinin' ele alınacağı teknik toplantıların bugün Türkiye saati ile 15.00'te Brüksel'de yeniden başlaması planlanıyor." ifadeleri kullanıldı.
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