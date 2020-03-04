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04.03.2020 - 15:26 |

Son dakika haberleri | Türkiye-İran sınırında korkutan deprem! Depremin büyüklüğü...

Gelen bir son dakika haberine göre; Türkiye-İran sınırında 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Son dakika haberleri | Türkiye-İran sınırında korkutan deprem! Depremin büyüklüğü...

Kandilli Rasathanesi'nin geçtiği son dakika bilgisine göre; Türkiye - İran sınırında 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Saat 14.33'te meydana gelen depremin derinliği 5 kilometre olarak ölçüldü.

Son dakika haberleri | Türkiye-İran sınırında korkutan deprem Depremin büyüklüğü...

İki kez sınırdan geçmeye çalıştı! 10 dakikada 10 dikiş...Göçmenlere birlikte geçtiği Yunanistan'da, güvenlik güçleri tarafından yakalandıktan sonra dövülüp, geri gönderilen Konyalı Uğur Akca (27), yaşadıklarını anlattı. Babasının Almanya'da yaşaması nedeniyle bu yönde bir girişimde bulunduğunu söyleyen Akca, ''Babam Almanya'da yaşıyor. 7 yıldır babam gelmedi. Ben de baba hasreti vardı. Kardeşim de Avusturya'da eğitim görüyor. Ben de gitmek istedim'' dedi.
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