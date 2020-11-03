Son dakika: İzmir depreminde son durum! Can kaybı artıyor...

İzmir'de cuma günü meydana gelen deprem Ege ve Marmara bölgesinde hissedildi. AFAD depremin büyüklüğünü 6.6 olarak açıkladı. Depremin merkez üssü İzmir Seferihisar olarak belirlenirken, depremin derinliği ise 16 kilometre olarak ölçüldü. İzmir'i sarsan deprem ile ilgili önemli gelişmeler dakika dakika canlı blog haberimizde...

08.11: AFAD tarafından yapılan açıklamada, "SAKOM’dan alınan bilgilere göre 100 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. Yaralanan 994 vatandaşımızdan 847’si taburcu edilmiş olup 147 vatandaşımızın tedavisi devam etmektedir" denildi.

07.20: Depremde çöken Yılmaz Erbek apartmanından 3 kişinin daha cesedi çıkarıldı.

02.27: AFAD, İzmir depreminde can kaybının 98'e yükseldiğini, 147 kişinin tedavisinin sürdüğünü duyurdu.

00.51: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İzmir'deki depremin ardından tedavisi süren 147 kişiden 12'sinin yoğun bakımda bulunduğunu, 5'inin durumunun ise ağır olduğunu bildirdi.