Son dakika... Türkiye sıcaklık rekoru kırdı!

Yurt genelinde etkisini göstermeye başlayan aşırı sıcaklıklar, Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde Mayıs ayında rekor kırdı. Birkaç gün önce 30 derecelerde seyreden termometreler, dün 47'yi gösterdi.

Corona virüs nedeniyle boşalmayan sokak ve caddeler, sıcaklık nedeniyle boşaldı. Aşırı sıcaklar nedeniyle sokak hayvanları parklardaki ağaç gölgeliklerinde serinlemeye çalışırken, duyarlı bazı esnafın ise sokak hayvanlarının susuz kalmaması için iş yerlerinin önüne su dolu kaplar koydukları gözlendi.

İlçe esnafından Musa Baturalp, sıcaklıkların artmasıyla beraber her gün iş yerinin önüne iki tane su dolu kap doldurduğunu belirterek, herkesin bu süreçte sokak hayvanları için duyarlı olmasını istedi.

İSTANBUL

İstanbul’da termometreler 30 dereceyi gösterince vatandaşlar corona virüs tedbirleri nedeniyle yasak olmasına rağmen deniz kenarına koştu.

Öğle saatlerinde Menekşe sahiline gelen vatandaşlar, sıcak havanın etkisine daha fazla dayanamayarak kendilerini denize bıraktı. Dakikalarca denizde kalan gençler, arkadaşlarıyla denizin tadını çıkarttı.

İZMİR

Hava sıcaklığının Mayıs ayı rekor seviyesine ulaştığı İzmir'de parklarda bulunan gölgelik alanlarda serinlemeye çalışan vatandaşlar, Fuat Göztepe Parkı'nda bulunan tek kişilik banklarda oturup Konak Belediyesinin dağıttığı kitapları okuyarak vakit geçirdi.

Evlerinde sıkıldıklarını ve kısıtlamaya getirilen bu esneklikten dolayı mutlu olduklarını söyleyen vatandaşlar, alınan esneklik kararından dolayı memnun olduklarını ifade ettiler.

BURSA

75 yılın mayıs ayı sıcaklık rekoru 38 derece ile kırıldı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre mayıs ayı en yüksek sıcaklığı 26 Mayıs 1945 tarihinde 37 derece ölçülmüştü.

Türkiye'de perşembe gününden itibaren Kuzey Afrika üzerinden gelen sıcak hava akımları etkili oluyor. Buna bağlı olarak hava sıcaklıkları mevsim normallerinin 10-12 derece üzerinde seyrediyor. Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü verilerine göre kentte cumartesi günü en yüksek sıcaklık 35 derece ölçülürken, bugün ise öğle saatlerinde en yüksek sıcaklık 38 derece olarak ölçüldü.

İLK KAYIT 91 YIL ÖNCE TUTULDU

Meteorolojinin kayıt tutmaya başladığı 1929 yılından itibaren kentte mayıs ayı sıcaklık rekoru 26 Mayıs 1945 tarihinde 37 derece ile kırılmıştı. Bugün ise termometreler saat 13.30'da 38 dereceyi gösterdi. Kentte nem oranının ise yüzde 51 olduğu kaydedildi.

ANTALYA

Türkiye'de perşembe gününden itibaren Kuzey Afrika üzerinden gelen sıcak hava akımları etkili oluyor. Buna bağlı olarak hava sıcaklıkları mevsim normallerinin 10-12 derece üzerinde seyrediyor. Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü verilerine göre kentte cumartesi günü en yüksek sıcaklık 37.4 derece ölçülürken, bugün öğle saatlerinde en yüksek sıcaklığın 41 derece olması bekleniyor.

İLK KAYIT 91 YIL ÖNCE TUTULDU

Meteorolojinin kayıt tutmaya başladığı 1929 yılından itibaren kentte mayıs ayı sıcaklık rekoru 26 Mayıs 1945 tarihinde 38.7 derece ile kırılmıştı. Bugün ise termometreler saat 11.23'te 75 yıl önceki en yüksek sıcaklık 38.7'yi gösterdi. Yalnızca 7 dakika sonra termometreler son 91 yılın en yüksek sıcaklığı olan 38.8'i göstererek rekor kırıldı. Kentte nem oranının yüzde 8, deniz suyu bıcaklığının ise 24 derece olduğu kaydedildi.

TÜM ZAMANLARIN MAYIS REKORU

Meteoroloji 4. Bölge Müdürü Dr. Mehmet Latif Gültekin ise yaptığı açıklamada, "1945'te 38.7 derece olarak ölçülen mayıs ayı rekor sıcaklık değeri an itibari ile aşılarak 38.8 derece olarak ölçüldü. Antalya'da tüm zamanların mayıs ayı sıcaklık rekoru kırıldı. Sıcaklık artmaya devam ediyor" ifadelerine yer verdi.

Sıcaklık rekorunun kırılmasının beklendiği kentte hafta sonu olmasına rağmen sessizliğin hakim olduğu görüldü. Kısıtlama olmamasına rağmen vatandaşların sıcak hava nedeniyle evlerinde kalmayı tercih ettiği görüldü. Kentin en işlek noktalarından biri olan Cumhuriyet Meydanı, Işıklar Caddesi, Üç Kapılar ve Konyaaltı Sahili'ni tepeden gören varyant seyir terasının oldukça sakin olduğu gözlendi.