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18.01.2021 - 15:21 |

Son dakika... Türkiye-Yunanistan arasındaki kritik toplantı başladı

Gelen son dakika haberine göre; Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, 'Türkiye ile Yunanistan askeri heyetleri arasında 'Ayrıştırma Usulleri'nin ele alınacağı teknik toplantı NATO karargahında başladı' denildi.

Son dakika... Türkiye-Yunanistan arasındaki kritik toplantı başladı

Açıklama Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapıldı. Türkiye-Yunanistan askeri heyetleri arasında 'ayrıştırma usullerinin' ele alınacağı teknik toplantı Türkiye saati ile 15.00'te Brüksel'de başladı.

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