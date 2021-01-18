18.01.2021 - 15:21 |
Son dakika... Türkiye-Yunanistan arasındaki kritik toplantı başladı
Gelen son dakika haberine göre; Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, 'Türkiye ile Yunanistan askeri heyetleri arasında 'Ayrıştırma Usulleri'nin ele alınacağı teknik toplantı NATO karargahında başladı' denildi.
Açıklama Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapıldı. Türkiye-Yunanistan askeri heyetleri arasında 'ayrıştırma usullerinin' ele alınacağı teknik toplantı Türkiye saati ile 15.00'te Brüksel'de başladı.