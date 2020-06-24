Son dakika... Türkiye'de 2. dalga mı yaşanıyor? Virüs yazın etkili olacak mı? Bakan Koca tek tek açıkladı

Bakan Koca'nın açıklamalarından satır başları:

Bugünkü hayatımız tedbirlere bağlı kalarak planlarımızı uygulayacağımız bir hayattır.

Bu yaz günlerinin aydınlık günler olacağı konusunda güçlü gerekçelerimiz var.

Bazı kontrol mekanizmalarını bir süre daha sıkı tutmaya mecburuz.

Tedbire daha az ihtiyaç duyulacak dönemi, şimdi uyguladığımız tedbirlerle hazırlıyoruz.

Koronavirüsün oldukça zor, pek çok bilinmezi beraberinde getirdiği bir dönemini aştığımız konusunda bir iyimserlik içindeyiz.

Ağız ve burun yoluyla bulaşan bu virüs evimizin dışında başka insanlarla bir arada bulunduğumuz ortamlarda koruyucu maske kullanmamızı zorunlu kılıyor.

Maske kullanmamak kişisel hukukun ihlalidir.

Bankta, denize karşı yalnız oturuyorsak elbette maske gerekli değildir.

Maske tüm Türkiye'de ortak sorumluluğumuzdur.

Sokağa çıkma kısıtlamasının önemi neyse bugün aynı önemi ve maske mesafe taşıyor.

Maske kullanmak bu havalarda kolay değil. Lütfen sıcaklara yenilmeyelim.

Yılın ilk aylarında kabul gören tahminler corona virüsün daha çok kışın etkili olacağını öne sürüyordu. Virüsün yayılma hızında azalma olmamıştır. Yaz boyu dikkati elden bırakmamanızı istirham ediyorum.

Büyüklerimiz ve kronik hastalığı olanlar hala risk grubundadır. Konunun ciddiyeti unutulup tedbirler aksatılmamalı.

Pandemi boyunca toplumsal sorumluluğun gerekliliğini yerine getirmekle kalmadınız örnek oldunuz.

Sınava uygun şartların hazırlanması konusunda bizler elimizden geleni yaptık.

Bilim Kurulumuz sınav tedbir rehberi hazırladı.

Bugün itibariyle bizim de belirtmekte fayda gördüğümüz hususlar var.

Okul girişlerindeki yığılmalarda ailelerin etkili olduğunu biliyorsunuz. Gençlere iştirak edecek aileler olursa kendilerinden sınav merkezinin biraz uzağında beklemelerini rica ediyoruz.

Sınav tarihi üzerinde yaşadığımız şartların sonucu olarak bazı gündemler oluştu.

Hepimiz sizlerin yaşadığı sınavları yaşamış kişiler olarak duygularınızı çok iyi anlıyoruz.

Salgın hastalık söz konusunda olduğun bir ay iki ay sonrasını öngörmek çok zordur.

Sınavın ertelenmesi durumunda risk bugünden daha çok büyük olabilirdi.

GÜNLÜK CORONA VİRÜS TABLOSU

Bugünkü vaka sayısı 1492.

İKİNCİ DALGA

İkinci dalgayı yaşamadığımızı rahat söyleyebiliriz. Birinci dalganın etkilerini görüyoruz. Özellikle bu dönemde bazı bölgelerimizde vaka sayılarının daha arttığını görüyoruz. Daha öncesine göre de bu vaka sayılarımızın artışına rağmen yoğun bakıma giren hastamız giderek azaldığını görmüş oluyoruz.

16 Mart öncesinde vefat edenlerin yaş ortalaması 71 iken şu anda 74 oldu.

Toplum bağışıklığı oranımız yüzde 0,81. Sürü bağışıklığından bahsedebilmemiz için bu oranın yüzde 60'lar 70'ler seviyesinde olması gerekiyor.

Şu an taranan kişi sayısı 118 bin oldu. Bunun içinde PCR taraması ile pozitif bulduğumuz oran binde 2.8, son derece düşük.

Dünyada 4-6 aya kadar aşıyla ilgili somut bir gelişme olmayacağını düşünüyoruz.

Virüsün mutasyon geçirdiğine dair bilgi yok.

Kan gruplarıyla ilgili yurt dışında bununla ilgili iki çalışma oldu. A grubunun biraz daha riskli sıfır grubunun daha az riskli olduğuna dair çalışma. Bunu geniş bir çalışmayla desteklemek gerekiyor. Ülke olarak bu konudaki verilerimizi yayın safhasına getirmek üzere topladık.

Vaka sayılarının binin üzerinde olduğunu vefat sayılarımızın çok düşük olduğunu görüyoruz. Önümüzdeki dönemde yeni bir kısıtlamayı Bilim Kurulu'nda gündemimize almadık ve şu an düşünmüyoruz. Bu döneme kontrollü sosyal hayat dönemi demiştik. Bu hayatın tedbirlerle devamını önemsiyoruz. Tedbirlere uyduğumuz zaman tehdit ortadan kalkar.

Özellikle Bilim Kurulumuz turistik tesislerle ilgili uygulanması gereken kuralları çok net ortaya koydu. Bu çerçevede de sertifikasyona geçildi. Biz yurt dışından gelen turistlerin veya bizim yurt dışında olan vatandaşlarımızla ilgili hepsini sağlık taramasından mutlak geçiriyoruz.

VAKA SAYILARI İL İL AÇIKLANACAK MI?

İl bazında açıklamasında sorun yok. Özellikle turistlik bölgelerle ilgili önümüzdeki günler yaygın açıklamış olacağız. Bütün iller sayılarını zaten biliyorlar.

Kurban Bayramı'nda kısıtlılık olabileceğini şimdiden söylemem zor, ama kısıtlılığın Ramazan Bayramı'ndaki gibi olmayacağı kanaatindeyim